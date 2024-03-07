Оружейного мастера фильма «Ржавчина» признали виновной в непредумышленном убийстве

По нынешней статье внучке легендарного тренера по оружию Телла Рида может грозить до 18 месяцев тюремного срока и штраф в несколько тысяч долларов. В январе 2023 года сторона обвинения заявила, что Гутьеррес-Рид несет главную ответственность за попадание настоящих пуль в револьвер, который выстрелил в руках Алека Болдуина и унес жизнь оператора Галины Хатчинс.