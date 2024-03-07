Оружейного мастера фильма «Ржавчина» признали виновной в непредумышленном убийстве

Суд присяжных в Нью-Мексико признал оружейного мастера фильма «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна в 2021 году, передает Deadline.
Ханну также обвиняли в фальсификации доказательств, но по этому пункту ее признали невиновной. Сразу после оглашения приговора оружейницу взяли под стражу, где она останется до оглашения приговора в следующем месяце. Защита планирует обжаловать решение суда.
По нынешней статье внучке легендарного тренера по оружию Телла Рида может грозить до 18 месяцев тюремного срока и штраф в несколько тысяч долларов. В январе 2023 года сторона обвинения заявила, что Гутьеррес-Рид несет главную ответственность за попадание настоящих пуль в револьвер, который выстрелил в руках Алека Болдуина и унес жизнь оператора Галины Хатчинс.
В отчете, представленном в 2022 году Бюро охраны труда Нью-Мексико, говорилось, что Гутьеррес-Рид не дали достаточно времени, «чтобы исполнить свои обязанности в полной мере». Представители организации назвали продюсеров ответственными за инцидент и выписали им штраф в размере почти 137 тыс. долларов.
В июне также состоится суд над Алеком Болдуином, которого вновь обвинили в непредумышленном убийстве Хатчинс в январе 2024-го. В случае обвинительного приговора актеру также грозит 1,5 года тюрьмы.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.