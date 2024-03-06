Катерина Гордеева* вернется к работе над ютуб-проектом «Скажи Гордеевой»

Катерина Гордеева* заявила, что вернется к работе над ютуб-шоу «Скажи Гордеевой». Ранее проект объявил о закрытии из‑за закона о запрете рекламы у иноагентов.
По словам журналистки, после новости о прекращении работы зрители предложили множество способов, как сохранить проект без рекламы. Среди них предложения денег, в том числе на регулярной основе, бесплатная профессиональная и творческая помощь, идеи, как найти деньги, сочувствие и «тысячу и одну причину, почему нельзя прекращать».
«В этом черном-черном феврале вы искупали нас в нежности, любви и готовности помочь, к которой, честно говоря, мы не были готовы», — отметила Гордеева, поблагодарив подписчиков. Она заявила, что проект «попробует выстоять», но на первых порах понадобится помощь зрителей.
«Разумеется, сейчас мы думаем, как экономически переформироваться в новых обстоятельствах. Но пока без вас — никак. А кроме того, мы прекрасно знаем о том, как бывает важно иметь возможность помочь кому‑то, кто тебе важен. Из ваших писем и сообщений мы поняли, что мы вам важны не меньше, чем вы нам», — пояснила Гордеева.
Поддержать проект можно на всех популярных краудфандинговых платформах.
Закон о запрете рекламы у иноагентов негативно повлиял не только на проект Гордеевой. Журналист Алексей Пивоваров*, тоже внесенный в список Минюста, уволил большинство сотрудников своего ютуб-канала «Редакция», а телеграм-канал проекта передал своей бывшей команде. Теперь канал называется «Контекст».
* Катерина Гордеева и Алексей Пивоваров внесены Минюстом в список иноагентов.