Катерина Гордеева* вернется к работе над ютуб-проектом «Скажи Гордеевой»

«Разумеется, сейчас мы думаем, как экономически переформироваться в новых обстоятельствах. Но пока без вас — никак. А кроме того, мы прекрасно знаем о том, как бывает важно иметь возможность помочь кому‑то, кто тебе важен. Из ваших писем и сообщений мы поняли, что мы вам важны не меньше, чем вы нам», — пояснила Гордеева.