Алексей Пивоваров* значительно сократит команду «Редакции» из‑за запрета рекламы у иноагентов

Алексей Пивоваров значительно сократит команду «Редакции» из‑за законопроекта о запрете рекламы у иноагентов. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.
«Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — пишет Пивоваров
«Несмотря на то, что „Редакция“ находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из‑за границы», — объяснил создатель проекта.
Пивоваров также принял решение передать редакторам новостной телеграм-канал «Редакции». Они получат юридические права и полное управление аккаунтом. Себе же журналист оставит личный канал и продолжит вести его сам.
«В профессионализме ребят я не сомневаюсь и надеюсь, вы поддержите их. Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — закончил пост основатель проекта.
Пивоваров запустил ютуб-проект «Редакция» в марте 2019 года, сейчас у него больше 4 млн подписчиков. Самое популярное видео на нем посвящено катастрофе Ту-154 в Сочи в 2016 году, в результате падения погибли доктор Лиза Глинка и 65 артистов хора Александрова.
У новостного канала «Редакции» больше миллиона читателей.
28 февраля Катерина Гордеева* объявила о приостановке съемок шоу «Скажи Гордеевой». Решение журналистка также связала с принятым Госдумой законопроектом о запрете рекламы у иноагентов.
Закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов был принят в окончательном чтении Госдумой 28 февраля. Его авторами стали 395 депутатов. Согласно ему, размещение рекламы в соцсетях и на сайтах иноагентов будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей.
*Алексей Пивоваров и Катерина Гордеева внесены Минюстом в список иностранных агентов