Катерина Гордеева* объявила о приостановке съемок шоу «Скажи Гордеевой». Об этом она написала в телеграм-канале. Решение журналистка связала с принятым Госдумой законом о запрете рекламы у иноагентов.
«Нам было важно не переставать снимать в России, чтобы не потерять связь с реальностью. <…> В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов мы больше не сможем работать как прежде. <…> Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто‑то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», — пишет Гордеева.
В то же время журналистка пообещала, что новые выпуски продолжат выходить какое‑то время. «У нас есть отснятые выпуски, есть те, что снимаются прямо сейчас. Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять. Будем публиковать все снятое по мере сил и возможностей», — говорит она.
«Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так. Спасибо, что были с нами», — заканчивается пост Гордеевой.
Интервью-шоу бывшей документалистки НТВ выходило с сентября 2020 года. За это время на нее подписались больше 1,6 млн человек, а самый популярный ролик — беседа с актером Артуром Смольяниновым — набрал более 9 млн просмотров.
Закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов был принят в окончательном чтении Госдумой 28 февраля. Его авторами стали 395 депутатов. Согласно ему, размещение рекламы в соцсетях и на сайтах иноагентов будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей.
По информации РБК, крупные рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом. По словам их собеседников, главной проблемой для бизнеса станет заключение контрактов с теми, кто «находится в группе риска».
* Катерина Гордеева внесена Минюстом России в список иностранных агентов.