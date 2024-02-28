В то же время журналистка пообещала, что новые выпуски продолжат выходить какое‑то время. «У нас есть отснятые выпуски, есть те, что снимаются прямо сейчас. Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять. Будем публиковать все снятое по мере сил и возможностей», — говорит она.