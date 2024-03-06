Lionsgate выпустит сериалы по «Джону Уику» и «Сумеркам»

Студия Lionsgate снимет сериалы по своим самым успешным франшизам — «Джону Уику» и «Сумеркам». Об этом рассказал председатель компании Майкл Бернс во время интервью на конференции Моргана Стэнли, передает Deadline.
«Мы снимем анимированный сериал по „Сумеркам“, думаю, к нему будет много интереса. Мы также планируем расширить вселенную „Джона Уика“. Скорее всего, это будет телевизионный проект», — заявил Бернс.
О том, что по мотивам «Сумерек» снимут сериал, стало известно еще в апреле 2023 года. Проект по Джону Уику последует за «Континенталем» — еще одним спин-оффом, состоящим из трех серий по полтора часа.
Последняя на сегодняшний момент, четвертая часть «Джона Уика» вышла в марте 2023 года. Она стала завершением работы Киану Ривза в роли киллера. В ноябре прошлого года появилась информация, что по франшизе снимут аниме.
Франшиза «Сумерки», основанная на книгах Стефани Майер, закончилась в 2012 году с фильмом «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II», который собрал в мировом прокате более 3,4 млрд долларов, и запустила карьеры Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлор Лотнер.