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Lionsgate Television выпустит сериал по мотивам «Сумерек»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:14

Компания Lionsgate Television разрабатывает сериал по мотивам серии романов Стефани Майер «Сумерки». Об этом сообщил Deadline.

Писательница, согласно информации источника, примет участие в создании шоу. Пока у сериала нет сценариста, а также потенциального дистрибутора. Проект находится на ранней стадии.

Тем не менее, Lionsgate намерен продолжить франшизу «Сумерки». Ранее студия уже экранизировала книги Майер. С 2008 по 2012 год она выпустила пять полнометражных фильмов, главные роли в них сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.

В данный момент картины из серии «Сумерки» можно посмотреть на стриминговых сервисах Netflix и Peacock.

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Стефани МайерКристен СтюартРоберт Паттинсон
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