Lionsgate Television выпустит сериал по мотивам «Сумерек»

Тем не менее, Lionsgate намерен продолжить франшизу «Сумерки». Ранее студия уже экранизировала книги Майер. С 2008 по 2012 год она выпустила пять полнометражных фильмов, главные роли в них сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.