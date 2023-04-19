Lionsgate Television выпустит сериал по мотивам «Сумерек»

Компания Lionsgate Television разрабатывает сериал по мотивам серии романов Стефани Майер «Сумерки». Об этом сообщил Deadline.
Писательница, согласно информации источника, примет участие в создании шоу. Пока у сериала нет сценариста, а также потенциального дистрибутора. Проект находится на ранней стадии.
Тем не менее, Lionsgate намерен продолжить франшизу «Сумерки». Ранее студия уже экранизировала книги Майер. С 2008 по 2012 год она выпустила пять полнометражных фильмов, главные роли в них сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.
В данный момент картины из серии «Сумерки» можно посмотреть на стриминговых сервисах Netflix и Peacock.