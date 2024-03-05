«Афиша», фабрика «Культура» и театр «Практика» выпустили в продажу конфеты в фирменной упаковке

Купить конфеты в любом фирменном магазине «Культуры» можно будет до 10 марта включительно, в этот же день «Практика» покажет последний спектакль в городе. «Серия лимитирована, так что конфета станет не только десертом, но и прекрасным сувениром», — рассказали создатели.