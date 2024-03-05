«Афиша», фабрика «Культура» и театр «Практика» выпустили в продажу конфеты в фирменной упаковке

Сегодня в 16:25
Фото: пресс-служба

Компания «Афиша», конфетная фабрика «Культура» и театр «Практика» выпустили в продажу конфеты в фирменной упаковке. Релиз приурочен к гастролям «Практики» в Петербурге.

Купить конфеты в любом фирменном магазине «Культуры» можно будет до 10 марта включительно, в этот же день «Практика» покажет последний спектакль в городе. «Серия лимитирована, так что конфета станет не только десертом, но и прекрасным сувениром», — рассказали создатели.

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© Фото: пресс-служба
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© Фото: пресс-служба
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© Фото: пресс-служба

«Практика» впервые приехала в Петербург с масштабными гастролями. Пять знаковых спектаклей показывают на площадке Левашовского хлебозавода под деревянным куполом «Творческой котельной».

До 10 марта в кабаре ШУМ открыта выставка афиш к спектаклям «Практики». На ней выставили афиши, созданные к постановкам «Наедине с собой», «Хорошо, что я такой», «Аскет», «Бабушки», «Семейная пекарня» и другим.

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