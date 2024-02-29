Театр «Практика» рассказал о гастрольной спецпрограмме в петербургском кабаре «Шум»

Московский театр «Практика» отправился на гастроли в Петербург, организованные совместно с компанией «Афиша». На площадке кабаре «Шум» «Практика» представит несколько специальных проектов, рассказали «Афише Daily» организаторы гастролей.
2 марта на площадке пройдет паблик-ток с режиссером и художественным руководителем «Практики» Мариной Брусникиной. На нем можно будет узнать о гастролях театра, формах перформативного мира и новых горизонтах.
До 10 марта в кабаре «Шум» будет открыта выставка афиш к спектаклям «Практики». На ней покажут афиши, созданные к постановкам «Наедине с собой», «Хорошо, что я такой», «Аскет», «Бабушки», «Семейная пекарня» и другим.
Кроме того, с 26 февраля по 10 марта в пространстве кабаре «Шум» можно попробовать коктейльную серию, специально подготовленную к гастролям театра. Всего представят три коктейля, названные в честь спектаклей: кисло-сладкий «Наташина мечта», сдержанный «БродскийМаяковскийБлок» и необычный крепкий «Чапаев и Пустота».
В эти же даты в Петербурге покажут спектакли театра «Практика». С расписанием показов и описанием постановок можно ознакомиться здесь.
Для гастролей выбрали спектакли, отражающие многообразие жанров в репертуаре «Практики» — драматические, пластические и поэтические, для взрослой и детской аудитории. Купить билеты на них можно на «Афише».
Ранее стало известно, что ресторан Futurist разработал гастрономический сет «Практика вкусов», в котором каждое блюдо посвящено одной из постановок. Попробовать сет можно за 3900 рублей в дни гастролей театра.