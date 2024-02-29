Театр «Практика» рассказал о гастрольной спецпрограмме в петербургском кабаре «Шум»

Кроме того, с 26 февраля по 10 марта в пространстве кабаре «Шум» можно попробовать коктейльную серию, специально подготовленную к гастролям театра. Всего представят три коктейля, названные в честь спектаклей: кисло-сладкий «Наташина мечта», сдержанный «БродскийМаяковскийБлок» и необычный крепкий «Чапаев и Пустота».