Театр «Практика» вместе с «Афишей» впервые приедет в Петербург с масштабными гастролями

С 26 февраля по 10 марта московский театр «Практика» совместно с компанией «Афиша» проведет большие гастроли в Петербурге. Пять знаковых спектаклей покажут на площадке Левашовского хлебозавода под деревянным куполом «Творческой котельной».
«Практика» привезет драматические, пластические и поэтические спектакли для взрослой и детской аудитории. А «Афиша» впервые займется организацией гастролей знаковых коллективов, открыв для себя новое направление работы. Билеты на спектакли можно найти здесь.
- 26 февраля: пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова. Это проект резидентов «Практики» — команды уличного и экспериментального танца Jack’s Garret, в творчестве которой соединены техники street dance и современного танца.
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«Наедине с собой»
© Пресс-материалы театра «Практика»
- 1 и 2 марта: «Наташина мечта» — три девичьих монолога, две с половиной истории любви и крик души, не способной мириться с крушением мечты. Спектакль художественного руководителя «Практики» Марины Брусникиной поставлен по пьесе современного екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович с артистами «Мастерской Брусникина».
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«Наташина мечта»
© Пресс-материалы театра «Практика»
- 3 марта: спектакль-концерт «Хорошо, что я такой» Андрея Гордина и «Мастерской Брусникина» складывается из трех притч: о взрослении, самоопределении и принятии; о долгой и непростой одиссее в поиске своего пути и о бескорыстной любви, способной простить ошибки и невнимание. Литературную основу составили детские стихотворения и проза Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур.
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«Хорошо, что я такой»
© Пресс-материалы театра «Практика»
- 6 и 7 марта: поэтический спектакль-концерт Елены Маховой «БродскийМаяковскийБлок». Четыре разноплановых артиста исполнят «Скифы» и «Двенадцать» Блока, «Послушайте!» и отрывок из поэмы «Человек» Маяковского, стихотворения Бродского, посвященные Марине Басмановой, а также другие знаковые и рубежные произведения поэтов.
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«БродскийМаяковскийБлок»
© Пресс-материалы театра «Практика»
- 9 и 10 марта: интерактивный спектакль Юрия Макеева «Семейная пекарня» для детей от 8 лет и их родителей. Место действия разворачивается во французской пекарне мсье Жан Жюль Жака и его семьи, случайные зрители смогут выйти на сцену и сыграть в спектакле наравне с актерами, а в финале каждый унесет с собой ароматную булочку.
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«Семейная пекарня»
© Пресс-материалы театра «Практика»