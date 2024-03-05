Кустурица объединит сюжеты «Преступления и наказания» и «Идиота» для одного фильма

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что экранизирует романы Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот» в виде одной картины. Об этом сообщил ТАСС.
Ленту под названием «Преступление без наказания» снимут в Санкт-Петербурге и в Сибири. «Следующий фильм, который я буду здесь [в России] снимать — в Санкт-Петербурге и в Сибири — „Преступление без наказания“. Это такая комбинация „Идиота“ и „Преступления и наказания“», — сказал постановщик на паблик-токе на Всемирном фестивале молодежи.
Кустурица отметил, что картина может получиться «социально релевантным фильмом», и уточнил, что в будущем он планирует заняться адаптацией работ Евгения Водолазкина и Николая Гоголя.
В случае с Водолазкиным основой для проекта станет роман «Лавр». Какое именно произведение Гоголя экранизирует, сербский режиссер еще не решил. «Будут ли это „Мертвые души“ или „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“, не знаю», — прокомментировал он.
О планах адаптировать «Мертвые души» создатель «Черной кошки, белого кота» рассказывал в декабре 2023-го. Тогда режиссер говорил о том, что хотел бы выпустить эту картину под названием «Три женщины и мертвые души».
В феврале 2023-го появилась информация о том, что обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» станет главным режиссером Театра Российской Армии. Режиссер заявил, что хотел бы «сохранить классические ценности» в своей работе, и выразил надежду, что работа в театре будет успешной.