Кустурица объединит сюжеты «Преступления и наказания» и «Идиота» для одного фильма

Ленту под названием «Преступление без наказания» снимут в Санкт-Петербурге и в Сибири. «Следующий фильм, который я буду здесь [в России] снимать — в Санкт-Петербурге и в Сибири — „Преступление без наказания“. Это такая комбинация „Идиота“ и „Преступления и наказания“», — сказал постановщик на паблик-токе на Всемирном фестивале молодежи.