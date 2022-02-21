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Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:51

Сербский кинематографист Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии. Он принял предложение министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шойгу ранее встретился с Кустурицей и предложил ему занять должность. Министр отметил давние дружеские отношения с режиссером, его талант и отметил роль кинематографиста в сохранении традиций русской культуры.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, „Летят журавли“, „Жизнь, как чудо“ и других», — сказал Кустурица.

Режиссер заявил, что хотел бы «сохранить классические ценности» в своей работе, и выразил надежду, что работа в театре будет успешной.

Эмир Кустурица — обладатель двух Золотых пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля, снимавший кино в Югославии и США. Среди его работ — ленты «Помнишь ли ты Долли Белл?», «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот» и другие.

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