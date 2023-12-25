Эмир Кустурица снимет «Мертвые души» в России

Создатель «Черной кошки, белого кота», «Времени цыган», «Андеграунда» и других известных фильмов Эмир Кустурица заявил о планах экранизировать классическую поэму Николая Гоголя «Мертвые души» в России. Об этом режиссер рассказал в интервью Life.
Кустурица добавил, что испытывает особую честь от возможности поработать над столь значимым произведением русской литературы, тем более в России.
«Для меня является честью, что я приеду в Россию и что у меня два проекта. Один из них — „Мертвые души“ Гоголя. Этот фильм я сделаю под названием „Три женщины и мертвые души“», — добавил сербский режиссер.
Также постановщик займется экранизацией романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом, как и о потенциальной работе над киноадаптацией Гоголя, постановщик рассказал в октябре. Тогда Кустурица уточнил, что собирается «приехать в Россию, чтобы делать русские фильмы на русском языке». Съемки запланированы на 2024 год.
В феврале 2023-го появилась информация о том, что обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» станет главным режиссером Театра Российской Армии. Режиссер заявил, что хотел бы «сохранить классические ценности» в своей работе, и выразил надежду, что работа в театре будет успешной.