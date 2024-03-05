Сингапур критиковали соседние страны за сделку с Тейлор Свифт. Премьер-министр встал на защиту

«[Наши] агентства договорились с ней о том, что она приедет в Сингапур и выступит, сделает Сингапур ее единственной остановкой в ​​Юго-Восточной Азии. Это оказалось очень успешной договоренностью. Я не считаю это проявлением недружелюбия», — заявил глава кабмина.