Сингапур критиковали соседние страны за сделку с Тейлор Свифт. Премьер-министр встал на защиту

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выступил в защиту эксклюзивной сделки правительства с Тейлор Свифт. По этому соглашению певица даст в городе-государстве сразу шесть концертов, а в соседних странах Юго-Восточной Азии — ни одного.
«[Наши] агентства договорились с ней о том, что она приедет в Сингапур и выступит, сделает Сингапур ее единственной остановкой в Юго-Восточной Азии. Это оказалось очень успешной договоренностью. Я не считаю это проявлением недружелюбия», — заявил глава кабмина.
В прошлом месяце власти Таиланда раскрыли сумму, которую Сингапур заплатил Свифт за один эксклюзивный концерт — 2–3 млн долларов. Ли Сянь Лун подтвердил, что певица получила определенное количество денег из государственного фонда, созданного для восстановления туризма после пандемии.
Остальные страны региона критиковали Сингапур, что их лишили туристического бума от концертов Свифт. Представитель Филиппин заявил, что так «хорошие соседи не поступают». Ли, в свою очередь, отметил, что, если бы Сингапур не заключил эксклюзивное соглашение, это могла бы сделать соседняя страна.