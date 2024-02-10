Disney+ купил права на показ записи тура Тейлор Свифт за 75 млн долларов

На показ тура «The Eras» претендовали Netflix и Universal Pictures, но Disney перебила их цены. При этом бюджет тура составил всего 20 млн долларов и 13 раз окупился еще до того, как попасть на стриминги. В мировом прокате фильм-концерт, дебютировавший 13 октября, собрал 261,7 млн долларов и стал самым кассовым из себе подобных за все время.