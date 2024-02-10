Disney+ купил права на показ записи тура Тейлор Свифт за 75 млн долларов

Disney заплатил 75 млн долларов за права на показ записи тура Тейлор Свифт на своем стриминга, сообщает Puck News со ссылкой на анонимные источники. За фильм-концерт знаменитой певицы боролись и другие платформы.
На показ тура «The Eras» претендовали Netflix и Universal Pictures, но Disney перебила их цены. При этом бюджет тура составил всего 20 млн долларов и 13 раз окупился еще до того, как попасть на стриминги. В мировом прокате фильм-концерт, дебютировавший 13 октября, собрал 261,7 млн долларов и стал самым кассовым из себе подобных за все время.
Запись «The Eras» выйдет на Disney+ 15 марта. В отличие от кинотеатральной записи, это будет расширенная версия. В нее войдут исполнение «Cardigan» и еще четыре акустические песни, названия которых не раскрывают.
Disney+ уже предлагает посмотреть документальный фильм Свифт, который впервые выпустили в 2020 году. Певица также планирует дебютировать в качестве режиссера художественного фильма в сотрудничестве с Disney, она написала сценарий, детали которого держатся в секрете.