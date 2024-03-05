Наиболее длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства (8,21 часа), работников административной сферы — например, турагентства и обслуживание зданий (7,61 часа), добытчиков металлических руд (7,6 часа), сотрудников здравоохранения и сферы соцуслуг (7,47 часа), занятых в сфере сухопутного пассажирского транспорта (7,46 часа) и работающих в отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности (7,34 часа). Менее 7 часов работали сотрудники ремонта авто и оборудования, производства нефтепродуктов, производства автотранспорта, работники гостиниц и общепита, образования, сфер добычи угля, нефти и газа.