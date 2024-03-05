В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в РФ составила 7,17 часа, сообщает РБК по данным Росстата. В сравнении с прошлым годом прирост составил 0,9% — 4 минуты.
Наиболее длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства (8,21 часа), работников административной сферы — например, турагентства и обслуживание зданий (7,61 часа), добытчиков металлических руд (7,6 часа), сотрудников здравоохранения и сферы соцуслуг (7,47 часа), занятых в сфере сухопутного пассажирского транспорта (7,46 часа) и работающих в отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности (7,34 часа). Менее 7 часов работали сотрудники ремонта авто и оборудования, производства нефтепродуктов, производства автотранспорта, работники гостиниц и общепита, образования, сфер добычи угля, нефти и газа.
«Рекорды по отработанным человеко-часам связаны с работой по совместительству многих сотрудников крупных предприятий. Это естественный ответ компаний на нехватку кадров: по-другому обеспечить полноценную работу они бы просто не смогли», — заявил профессор Финансового университета Александр Сафонов.
За год среднее время переработок выросло на 3 процентных пункта — с 28 до 31%, передает РБК данные SuperJob. Обычно на них жалуются врачи и учителя, но в этом году к ним добавились водители и работники промышленности.
«На протяжении последних трех лет опросы hh.ru фиксируют долю работающих россиян, которые периодически задерживаются на работе и у которых длительность рабочего дня выходит за пределы нормы, на уровне чуть выше 70%. В половине случаев работодатель еще и оставляет такие задержки без оплаты», — рассказала эксперт по рынку труда Наталья Данина.
Показатели длительности рабочего времени — и за год, и за сутки — в 2023-м стали рекордными за все время ведения статистики.