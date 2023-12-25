Врачи пожаловались на переработки. 26% опрошенных хотят из‑за этого уйти из медицины

Российские медработники хронически перерабатывают, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос сервисов «Актион медицина» и «Врачи.рф». В Госдуме наличие проблемы признали, а в Минздраве напомнили о мерах соцподдержки.
33% опрошенных врачей и 38% медсестер признали, что более чем на одну ставку работает более 75% коллег: одни хотят увеличить доход (38%), других подталкивает на это дефицит медперсонала (37%). Не работают свыше нормы только 9% врачей-респондентов, в то же время 25,3% перерабатывают свыше 60 часов в месяц. Среди медперсонала работают в рамках нормы 6% респондентов, 31,1% работают свыше 60 часов.
78% врачей признали, что устали от переработок, 26% заявили о желании уйти из профессии — оно чаще всего встречается у терапевтов (28,3%) и анестезиологов-реаниматологов (28,7%). 8% опрошенных готовы работать, несмотря на усталость, лишь бы доплачивали.
Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал рассказал, что в медицине совместительство может доходить до трех ставок, медработник может работать до 320 часов в месяц при норме в 160–168, но в этом случае «человек уже реально живет на работе». Нередки случаи 200 и 250 часов работы, добавил он. Ведущий эксперт сервиса «Актион медицина» Наталья Журавлева назвала актуальной знаменитую врачебную пословицу: «На одну ставку есть нечего, а на две — некогда».
В опросе поучаствовали 2113 респондентов: 73% — врачи, 25% — представители среднего медперсонала, по 1% — главврачи, их заместители и сотрудники клинико-диагностических лабораторий. В Минздраве назвали выборку «достаточно малой». По данным ведомства, коэффициент совместительства по врачам в последние года составлял 1,3, а по среднему медперсоналу — 1,2. В отдельных субъектах есть проблемы с дефицитом кадров, но для них вводят меры соцподдержки, добавили там.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев напомнил данные прошлогоднего опроса 6500 медиков, согласно которому на одну ставку работают около 35% опрошенных, а остальные — на две или три. Улучшить ситуацию может повышение оплаты труда, считает он.