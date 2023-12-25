Врачи пожаловались на переработки. 26% опрошенных хотят из‑за этого уйти из медицины

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал рассказал, что в медицине совместительство может доходить до трех ставок, медработник может работать до 320 часов в месяц при норме в 160–168, но в этом случае «человек уже реально живет на работе». Нередки случаи 200 и 250 часов работы, добавил он. Ведущий эксперт сервиса «Актион медицина» Наталья Журавлева назвала актуальной знаменитую врачебную пословицу: «На одну ставку есть нечего, а на две — некогда».