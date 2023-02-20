Переработки до полуночи и еще 6 случаев, когда новые сотрудники увольнялись в свой первый же день

«Во время собеседования я сообщил начальству, что не буду работать по воскресеньям. Работодатель ответил, что это будет приемлемо. В первую же неделю после двухнедельного тренинга мне поставили смену на воскресенье. Я запротестовал и напомнил своему менеджеру о нашем соглашении во время собеседования. Он сообщил мне, что они не всегда могут соблюдать это правило. Я сразу все бросил и уволился», — happyapy.