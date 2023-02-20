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Переработки до полуночи и еще 6 случаев, когда новые сотрудники увольнялись в свой первый же день

Сегодня в 17:28

Иногда на новом рабочем месте можно встретить настолько красные флаги, что лучше собрать вещи и сразу же уйти. Пользователи реддита делятся своими историями, когда они ровно так и поступили. Собрали семь самых показательных.

«Работодатели заставляли нас молиться вместе каждое утро и произносить клятву верностиКлятва американцев в верности своей стране, произносимая ими перед флагом США.. Но единственная, кому я готов клясться в верности, — это моя 14-летняя собака. Дайте мне знать, ребята, если вы захотите посмотреть ее фотографии», — pjlo1234.

***

«Начальство просило, чтобы я сделал свои первые продажи друзьям и членам семьи. К черту это. Если вы хотите, чтобы я зарабатывал деньги на людях, которые мне дороги больше всего, то мне лучше уйти», — Mxysptlik.

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«Работодатели снизили ставку по сравнению с той, о которой мы договаривались, и расстроились, когда я заговорил об этом», — Wonderful-Job3514.

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«Во время собеседования я сообщил начальству, что не буду работать по воскресеньям. Работодатель ответил, что это будет приемлемо. В первую же неделю после двухнедельного тренинга мне поставили смену на воскресенье. Я запротестовал и напомнил своему менеджеру о нашем соглашении во время собеседования. Он сообщил мне, что они не всегда могут соблюдать это правило. Я сразу все бросил и уволился», — happyapy.

***

«Устраивался на работу официантом, и мне обещали 17 долларов в час. Я пришел в свой первый пробный день и начал оформлять документы о приеме на работу, где говорилось: „7,00 долларов в час плюс средние еженедельные чаевые, равные в среднем 17 долларам в час“. Я встал и вышел», — fullmetaldoctor09.

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«Мой сын продержался на новой работе до дневного перерыва, когда начальник попросил его работать сверхурочно до полуночи. Эм, нет», — forsennata.

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«Стоимость парковки была больше, чем заработная плата», — Snarleey.

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