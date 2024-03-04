Mash: Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении

Актеру Михаилу Ефремову, который отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, передает телеграм-канал Mash.
По данным канала, заседание по делу Ефремова прошло накануне в белгородской колонии № 4, где сидит артист. Руководство колонии дало рекомендацию об условно-досрочном освобождении и отправило бумаги в Алексеевский суд, где в течение 20 дней примут окончательное решение.
В феврале 2023 года Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. Оно поступило в Алексеевский районный суд 23 января того же года.
Авария с участием актера произошла 8 июня 2020-го. В результате нее погиб водитель одного из автомобилей, в которые врезался актер. Спустя три месяца Ефремова признали виновным.
Согласно судебным материалам, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счел, что вина актера «полностью подтверждается доказательствами» несмотря на ее непризнание.
Изначальный срок, составлявший 8 лет колонии, был сокращен до 7,5 года спустя месяц после изначального решения: после поданной апелляции Мосгорсуд принял во внимание возмещение морального вреда.