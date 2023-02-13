Михаил Ефремов отозвал просьбу смягчить ему наказание

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, попросил прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Алексеевский районный суд Белгородской области.
Решение о прекращении производства еще не принято. Этот вопрос поднимут на заседании суда 17 февраля.
Ходатайство о смягчении наказания поступило в Алексеевский районный суд 23 января. Тогда же белгородский омбудсмен Александр Панин сказал, что жалоб от администрации колонии к Ефремову не было.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020-го, в результате нее погиб водитель одного из автомобилей, в которые врезался актер. Спустя три месяца Ефремова признали виновным.
Согласно судебным материалам, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счел, что вина актера «полностью подтверждается доказательствами», несмотря на ее непризнание.
Изначальный срок, составлявший 8 лет колонии, был сокращен до 7,5 года спустя месяц после изначального решения — после поданной апелляции Мосгорсуд принял во внимание возмещение морального вреда.