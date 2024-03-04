Страусы, водные горки и завод: «Сбер» рассказал о необычных предметах залога

В прошлом году «Сбер» наряду с «Авито» и «Яндексом» вошел в топ лучших российских работодателей по версии РБК. Эксперты составили список на основе опроса более 67 тыс. сотрудников компаний, которые подали заявки на участие в анкетировании, а также изучили их отчетность.