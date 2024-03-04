Страусы, водные горки и завод: «Сбер» рассказал о необычных предметах залога

Пресс-служба «Сбера» рассказала «Афише Daily», какие необычные предметы компании предлагали под залог банку в прошлом году. Общая стоимость объектов, по которым была проведена залоговая экспертиза, превысила 27 трлн рублей.
Самыми вкусными предметами залога по действующим договорам обеспечения стали черника, земляника и игристые вина, самыми красивыми — живые тюльпаны и розы. В залоговом портфеле банка есть и объекты для активного отдыха — горнолыжные курорты, аттракционы и водные горки.
Один из самых экзотических предметов залога ― южноафриканские страусы. Для домашних любимцев в залоге «Сбера» есть завод по производству корма для собак и кошек.
Самый дорогой объект залога за прошлый год не изменился: это пакет акций стоимостью свыше 500 млрд рублей, а самым дешевым остались доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью стоимостью в 1 копейку.
В прошлом году «Сбер» наряду с «Авито» и «Яндексом» вошел в топ лучших российских работодателей по версии РБК. Эксперты составили список на основе опроса более 67 тыс. сотрудников компаний, которые подали заявки на участие в анкетировании, а также изучили их отчетность.
Недавно «Сбер» подтвердил, что ведет разработку антропоморфных роботов. По словам зампреда банка, хотя российская компания и отстает от иностранных конкурентов, она, тем не менее, настроена занять лидерские позиции в сфере робототехники.