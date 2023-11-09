«Авито», «Сбер» и «Тинькофф» вошли в топ рейтинга российских работодателей

В 2022 году похожий список составил сервис по поиску работы HeadHunter.

Рейтинг поделили на четыре части в зависимости от числа сотрудников. Среди крупнейших работодателей в лидерах «Сбер», «Яндекс», Альфа-банк, VK и «Тинькофф». В топ-5 рейтинга крупных компаний — «Лаборатория Касперского», «Авито», издательство «Эксмо» и Rambler&Co. Лучшими работодателями среди средних организаций стали онлайн-кинотеатр «Иви» и стриминг Okko. А из небольших компаний лидировали издательство «МИФ», «Афиша», компания Vertex и издательство «Феникс».