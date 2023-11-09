«Авито», «Сбер» и «Тинькофф» вошли в топ рейтинга российских работодателей

РБК представил рейтинг работодателей на основе исследования, проведенного в этом году. Эксперты издания опросили более 67 тыс. сотрудников компаний, которые подали заявки на участие в анкетировании, а также изучили их отчетность.
В первую группу рейтинга вошли Bellerage, Naumen, Qiwi, «Авито», Альфа-банк, «Газпром нефть», ГК «Астра», ГК «ФосАгро», компания «Самолет», «Контур», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», «Металлоинвест», «Норникель», «Полиметалл», «Полипласт», «Русал», «Сбер», «Северсталь», «Тинькофф», Цифровая экосистема МТС и «Яндекс».
Всего в опросе приняли участие 166 организаций, в которых работают более 2 млн россиян. В оценке результатов участвовали эксперты крупнейших российских компаний для проверки и улучшения методологии и системы критериев.
При создании списка эксперты ориентировались на несколько ключевых параметров: размер средней зарплаты, возможность обучения для персонала и наличие соцпакета, общая рентабельность бизнеса, вовлеченность компаний в благотворительность, деловая репутация, а также личное мнение сотрудников об условиях труда.
По данным издания, средняя зарплата в компаниях, попавших в рейтинг, составила 127,4 тыс. рублей. Самую высокую зарплату (191,3 тыс. рублей) получают сотрудники IT-компаний, а самую низкую (72,7 тыс.) — в ретейле.
В 2022 году похожий список составил сервис по поиску работы HeadHunter.
Рейтинг поделили на четыре части в зависимости от числа сотрудников. Среди крупнейших работодателей в лидерах «Сбер», «Яндекс», Альфа-банк, VK и «Тинькофф». В топ-5 рейтинга крупных компаний — «Лаборатория Касперского», «Авито», издательство «Эксмо» и Rambler&Co. Лучшими работодателями среди средних организаций стали онлайн-кинотеатр «Иви» и стриминг Okko. А из небольших компаний лидировали издательство «МИФ», «Афиша», компания Vertex и издательство «Феникс».