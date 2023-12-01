«Сбер» занялся разработкой антропоморфных роботов

Сейчас у Сбербанка есть собственный центр разработки роботов, нацеленный на «создание роботов и других кибер-физических систем с применением искусственного интеллекта для решения бизнес-задач Сбера и его клиентов». Среди его проектов ранее были представлены робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Впрочем, ни один из них не похож на человека.