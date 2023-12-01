«Сбер» занялся разработкой антропоморфных роботов

Сбербанк ведет разработку собственных антропорфных роботов. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов на мероприятии, посвященном открытию курорта «Манжерок», его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, хотя российская компания и отстает от иностранных конкурентов, она тем не менее настроена занять лидерские позиции в этой сфере робототехники.
«Мы подтверждаем разработку Сбербанком собственных антропоморфных роботов. Западные компании первые сейчас там, но мы нацелены на лидерство в этом направлении», — сказал он в ходе мероприятия, посвященного открытию курорта «Манжерок».
Сейчас у Сбербанка есть собственный центр разработки роботов, нацеленный на «создание роботов и других кибер-физических систем с применением искусственного интеллекта для решения бизнес-задач Сбера и его клиентов». Среди его проектов ранее были представлены робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Впрочем, ни один из них не похож на человека.
Ранее «Сбер» наряду с «Авито» и «Тинькофф» вошли в топ рейтинга российских работодателей. Эксперты РБК составили список на основе опроса юолее 67 тыс. сотрудников компаний, которые подали заявки на участие в анкетировании, а также изучили их отчетность.