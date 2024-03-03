В Иране суд обязал музыканта написать антиамериканский трек за его протестную песню

Кроме того, Хаджипур обязан подготовить краткое содержание двух книг о положении женщин в исламе и собрать информацию о случаях нарушения прав человека правительством США за последнее 100 лет, а также записать об этом песню. Еще ему запрещено покидать Иран в течение двух лет после освобождения, а в своих соцсетях музыкант обязан собирать и публиковать достижения Исламской революции в культуре, науке и искусствах.