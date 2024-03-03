В Иране суд обязал музыканта написать антиамериканский трек за его протестную песню

Суд в Иране приговорил обладателя «Грэмми» Шервина Хаджипура к трем годам тюрьмы за протестную песню. Кроме того, судья обязал его написать трек о «преступлениях США против человечности». Об этом сообщает Информационное агентство активистов-правозащитников (HRANA).
Хаджипур известен как автор песни «Baraye», созданной по мотивам смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка была арестована в сентябре 2022 года за отказ носить хиджаб и избита полицейскими в участке. Позже она скончалась от сердечного приступа.
Песня в ее честь стала гимном массовых протестов, которые не прекращались в стране два с половиной месяца. Полицейские жестоко их разгоняли, по оценке правозащитников, из‑за этого погибли сотни людей. В результате властям пришлось упразднить полицию нравов и пересмотреть закон о ношении головного убора.
Песня Хаджипура стала виральной в тиктоке и инстаграме*, всего за два дня видео с ней заработало больше 40 млн просмотров. 110 тыс. заявок были отправлены комитету «Грэмми», и песня получила награду как лучший трек в поддержку социальных инициатив. Статуэтку музыкант получил из рук первой леди США Джилл Байден. Журнал Time также включил его в список 100 самых влиятельных людей на планете.
После записи песни артиста обвинили в «подстрекательстве людей к беспорядкам против национальной безопасности» и в «распространении пропаганды против [иранского] режима». Он был арестован, а позже получил наказание в виде 3 лет и 8 месяцев тюремного заключения.
Кроме того, Хаджипур обязан подготовить краткое содержание двух книг о положении женщин в исламе и собрать информацию о случаях нарушения прав человека правительством США за последнее 100 лет, а также записать об этом песню. Еще ему запрещено покидать Иран в течение двух лет после освобождения, а в своих соцсетях музыкант обязан собирать и публиковать достижения Исламской революции в культуре, науке и искусствах.