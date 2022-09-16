В Иране скончалась девушка, арестованная за неправильное ношение хиджаба. Ее избили полицейские

В Иране 22-летняя девушка скончалась после ареста за неправильное ношение хиджаба. По словам правозащитников, ее сильно избили полицейские. Об этом сообщил Reuters.

Информагентство рассказало, что Махса Амини была госпитализирована прямо из отдела полиции нравственности. Правоохранители заявили, что у девушки случился сердечный приступ, из‑за которого она потеряла сознание.

Вскоре Махса Амини впала в кому. Родственники погибшей утверждают, что та никогда не страдала от каких‑либо проблем с сердцем. В связи с этим непричастность полицейских к смерти Махсы вызывает сомнения.

Министерство внутренних дел и прокуратура Тегерана начали расследование в связи с кончиной Амини. Граждане Ирана тем временем все чаще стали выступать против усилившегося в последние месяцы контроля за нравственностью.

Иранские активисты даже призвали женщин страны публично снимать хиджаб в знак несогласия с действиями полиции, которая задерживает девушек за их внешний вид, штрафует их, а возможно, и запугивает.

Женщин Ирана обязывают покрывать волосы и носить длинную, свободную, скрывающую фигуру одежду, как того требуют законы шариата. Они были введены в стране после революции 1979 года.