Власти Ирана упразднили полицию нравов и сообщили о работе по изменениям в закон о ношении хиджаба

По словам генпрокурора, над поправками в закон работают члены парламента и судебные органы. Он не уточнил, что могут изменить в законе эти два органа, которые в значительной степени подконтрольны консерваторам.
30 ноября группа экспертов встретилась с комиссией парламента по культуре, «и мы увидим результаты через неделю или две», добавил он.
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси напомнил, что основы республики и ислама закреплены конституционно, но при этом «есть методы их реализации, которые могут быть гибкими».
Протесты в Иране были спровоцированы смертью Махсы Амини, которая скончалась после ареста за неправильное ношение хиджаба. По словам правозащитников, ее сильно избили полицейские. Иранские активисты призвали женщин страны публично снимать хиджабы в знак несогласия с действиями полиции, которая задерживает девушек за их внешний вид, штрафует их, а возможно, и запугивает.
Женщин Ирана обязывают покрывать волосы и носить длинную, свободную, скрывающую фигуру одежду, как того требуют законы шариата. Они были введены в стране в 1983 году, после революции. Консерваторы настаивают на обязательном ношении хиджаба, в то время как реформисты хотят оставить этот вопрос на усмотрение каждого.
Иран обвинил США и их союзников, включая Великобританию, Израиль и курдские группы, базирующиеся за пределами страны, в разжигании уличных протестов, которые власти называют беспорядками. Неправительственная организация «Права человека в Иране» сообщила о минимум 448 «убитых силами безопасности в ходе продолжающихся общенациональных протестов».
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял о 14 тыс. человек, включая детей, арестованных в ходе разгона протестов. Волна арестов также захлестнула спортсменов, знаменитостей и журналистов, выступивших в поддержку протестующих.