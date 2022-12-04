Власти Ирана упразднили полицию нравов и сообщили о работе по изменениям в закон о ношении хиджаба

Женщин Ирана обязывают покрывать волосы и носить длинную, свободную, скрывающую фигуру одежду, как того требуют законы шариата. Они были введены в стране в 1983 году, после революции. Консерваторы настаивают на обязательном ношении хиджаба, в то время как реформисты хотят оставить этот вопрос на усмотрение каждого.