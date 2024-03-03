Представитель Слуцкого на дебатах сравнил его с грязным ботинком

Представитель Леонида Слуцкого на дебатах сравнил кандидата от ЛДПР с грязным ботинком. Фрагмент опубликовало липецкое отделение ЛДПР на своем ютуб-канале, внимание на него обратило «Осторожно, новости».
Выступление липецкого активиста Николая Кургузова в эфире местной «России 24» случилось не позднее 26 февраля. В прямом эфире доверенное лицо кандидата в президенты попробовал объяснить, как Слуцкий связан с простым народом, и сравнил его со своим ботинком.
Говоря о своих оппонентах, активист заявил, что они лгут зрителям и попросил оператора показать их обувь, чтобы это доказать. Не дождавшись кадра, мужчина решил продемонстрировать ее самостоятельно.
«Вот смотрите, вот ботинок. Я шел по земле. Это видно. Вот он грязный ботинок. Старый, немножко, там, может быть, неказистый, но надежный и уверенный. Как Леонид Слуцкий», — говорит Кургузов на видео.
«А теперь посмотрите, в чем пришли коллеги: одна пришла на шпильке вот такой вот (показывает в камеру мизинец). И второй в летней обуви», — обратил он внимание.
«Это важное сравнение! Потому что люди, которые приходят и говорят, должны ходить по тем же дорогам, что липчане, они должны дышать тем же воздухом от Новолипецкого комбината, что и липчане!» — подчеркнул представитель партии, перекрикивая ведущего.
В неудобное положение попал представитель Николая Харитонова на Камчатке. В эфире местных дебатов доверенное лицо кандидата возмутилось темой выступления. На запись его слов кто‑то наложил цензуру, что заставило многих подумать, что он выругался в прямом эфире.
Позже оказалось, что мата в студии не прозвучало, и на самом деле представитель спросил: «Какой, к монаху, культурный код?»