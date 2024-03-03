Представитель Слуцкого на дебатах сравнил его с грязным ботинком

«Это важное сравнение! Потому что люди, которые приходят и говорят, должны ходить по тем же дорогам, что липчане, они должны дышать тем же воздухом от Новолипецкого комбината, что и липчане!» — подчеркнул представитель партии, перекрикивая ведущего.