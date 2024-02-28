«К монаху»: в КПРФ опровергли, что представитель Харитонова ругался матом на дебатах в телеэфире

Представитель кандидата в президенты от КПРФ не ругался матом в эфире, заявил первый секретарь камчатского отделения партии Роман Литвинов в разговоре с «Газетой.ру». По его словам, доверенное лицо Харитонова Серей Киньябаев в эфире сказал «к какому монаху», но кто‑то «запикал» на записи эту фразу.
«Он не выражался нецензурно. Он сказал „к какому монаху“. Кто‑то запикал часть фразы и распространяет фейки. Я сообщил в Центральный комитет. А любое упоминание в СМИ, кроме некролога, — это всегда реклама бесплатная. Сергей Муталиппович — человек с юмором, его эта истерия развеселила. А мы уже привыкли, что к КПРФ повышенное внимание и наши оппоненты любят извратить информацию относительно КПРФ», — сказал он.
Он также поделился видео, где цензуры нет. На нем Киньябаев говорит: «Какой, к монаху, культурный код?»
Скандал со словами Киньябаева случился накануне. Издание «Аргументы и факты — Камчатка» сообщило, что представлявший Николая Харитонова на местных дебатах историк якобы использовал нецензурную лексику в эфире «Россия 1 Камчатка». Копия видео с зацензуренной фразой тогда же появилась в сети.
«Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие‑то заумные формулировки — у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код — какой <…> культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение», — заявил Киньябаев.