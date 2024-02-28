«К монаху»: в КПРФ опровергли, что представитель Харитонова ругался матом на дебатах в телеэфире

«Он не выражался нецензурно. Он сказал „к какому монаху“. Кто‑то запикал часть фразы и распространяет фейки. Я сообщил в Центральный комитет. А любое упоминание в СМИ, кроме некролога, — это всегда реклама бесплатная. Сергей Муталиппович — человек с юмором, его эта истерия развеселила. А мы уже привыкли, что к КПРФ повышенное внимание и наши оппоненты любят извратить информацию относительно КПРФ», — сказал он.