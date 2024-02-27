«Какой ***** культурный код?»: представитель Харитонова разругался из‑за темы дебатов

На Камчатке представитель кандидата в президенты от КПРФ выматерился в прямом эфире дебатов на «России 1». Запись инцидента опубликовала «Деловая Камчатка».
Телепрограмма появилась в эфире «России 1 Камчатка» 26 февраля. На выступление доверенному лицу Николая Харитонова дали около 8 минут. Выступавший от лица коммуниста историк Сергей Киньябаев не смог сдержать возмущения от выбранных редакторами передачи тем обсуждения.
«Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие‑то заумные формулировки — у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код — какой ***** [на фиг] культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение», — заявил в начале дебатов Киньябаев.
Вероятно, что цензура прозвучала только в записи, но не в прямом эфире — так что мат с телеэкрана могли услышать жители всего полуострова.
Примерно через месяц россияне будут выбирать президента. В марте за эту должность поборются четыре кандидата, но политическая история России знает времена, когда все было иначе: и желающих было больше, и были среди них совершенно разные люди.
Мы вспомнили самых невероятных кандидатов и сделали о них тест. Угадайте, баллотировался этот человек в президенты или нет.