«Какой ***** культурный код?»: представитель Харитонова разругался из‑за темы дебатов

«Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие‑то заумные формулировки — у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код — какой ***** [на фиг] культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение», — заявил в начале дебатов Киньябаев.