На аукцион выставят дверь из финала «Титаника»

На торгах Heritage Auctions в США выставят дверь из финала фильма «Титаник». Об этом сообщает Daily Mail. Аукцион пройдет с 20 по 24 марта, стартовая цена лота — 40 тыс. долларов.
Это реквизит, выполненный на основе одного из самых известных обломков, который удалось сохранить после крушения «Титаника». Он поразительно напоминает декоративную панель в стиле Людовика XV, которая хранится в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия.
Кроме двери на торги выставят шифоновое платье главной героини, в котором она появилась в финальных сценах картины.
Длина двери составляет 8 футов (около 2,44 метра), а ширина — 41 дюйм (примерно 1,04 метра). В финале ленты на обломке двери спасается Роза (Кейт Уинслет), в то время как Джек (Ди Каприо) жертвует собой ради возлюбленной и замерзает в холодной воде.
Недавние эксперименты развенчали теорию, что Джек мог бы выжить в конце оригинальной картины. Выяснилось, что дверь недостаточно плавучая, чтобы на ней длительное время могли находиться оба персонажа. При этом Джеймс Кэмерон признал, что Джек все же мог остаться в живых. Для этого Роза могла бы передать ему свой спасательный жилет, а сама остаться на двери.