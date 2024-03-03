На аукцион выставят дверь из финала «Титаника»

Недавние эксперименты развенчали теорию, что Джек мог бы выжить в конце оригинальной картины. Выяснилось, что дверь недостаточно плавучая, чтобы на ней длительное время могли находиться оба персонажа. При этом Джеймс Кэмерон признал, что Джек все же мог остаться в живых. Для этого Роза могла бы передать ему свой спасательный жилет, а сама остаться на двери.