В больнице Благовещенска начали выдавать пинетки, чтобы отговорить женщин от абортов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:56
Фото: PxHere

В городской больнице Благовещенска запустили акцию «Детки в пинетках», призванную к отказу женщин от абортов. В ее рамках пациенткам начали выдавать вязаные пинетки, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Легкие ботинки для грудных детей выдают психологи в конце консультирования по поводу отказа от аборта. «Пинетки — первая „обувь“ каждого новорожденного и символ младенчества. Такой сувенир лучше всяких слов позволит будущей маме осознать, что ее еще не рожденный малыш уже живет», — заявили врачи женских консультаций и представители движения «За жизнь».

В больнице утверждают, что чаще всего желающие сделать аборт «больше испытывают страх перед трудностями, а не уверенность» в желании прекратить беременность, а «единственно правильный выбор — в пользу жизни». Руководство пригласило желающих передать больнице пряжу для вязания пинеток в качестве поддержки акции.

В начале февраля детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила премировать врачей, сумевших отговорить женщин от аборта. Под конец прошлого года в Псковской области вслед за другими субъектами запретили склонять женщин к абортам под угрозой штрафа.

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