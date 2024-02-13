В больнице Благовещенска начали выдавать пинетки, чтобы отговорить женщин от абортов

Легкие ботинки для грудных детей выдают психологи в конце консультирования по поводу отказа от аборта. «Пинетки — первая „обувь“ каждого новорожденного и символ младенчества. Такой сувенир лучше всяких слов позволит будущей маме осознать, что ее еще не рожденный малыш уже живет», — заявили врачи женских консультаций и представители движения «За жизнь».