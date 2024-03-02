Apple предоставила владельцам очков смешанной реальности Vision Pro фильмы в форматах IMAX и 3D. О новых возможностях гарнитуры компания рассказала в своем блоге.
Посмотреть в формате IMAX можно несколько документальных картин — «Прекрасная планета 3D», «Панды 3D» , «Суперсобаки 3D» и «Глубокое небо». С функцией Cinema Environment пользователи смогут превратить любое пространство в свой личный кинотеатр.
Apple получила доступ к 150 3D-фильмам от Apple TV Plus и других стримеров. Среди них — «Аватар: Путь воды» и «Дюна» с соотношением сторон 1.43:1.
Тем временем в соцсетях появляется все больше постов от владельцев очков смешанной реальности Vision Pro, которые возвращают свои устройства обратно в магазин. Они жалуются на дискомфорт при использовании, головные боли и малое количество приложений.
Ранее Марк Цукерберг поделился своим мнением о Vision Pro: шлем Quest от Meta* «во многом лучше как продукт». Первым, на чем акцентировал внимание бизнесмен, стала цена — 500 долларов за Quest против 3500 за Vision Pro. Следом он прошелся по техническим характеристикам и комфорту использования.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.