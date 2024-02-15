Фанаты Apple начинают возвращать свои Vision Pro из‑за дискомфорта

Покупатели отмечают, что у Vision Pro недостаточно производительности при такой цене. Пользователь X написал, что «опыт кодирования его не убедил», а проблемы с фокусировкой вызывают головную боль. «Если я не использую это продуктивно, если меня это не удовлетворяет как развлекательный продукт, если на нем недостаточно игр, я просто не могу найти оправдание покупке», — написал один из пользователей Reddit.