Фанаты Apple начинают возвращать свои Vision Pro из‑за дискомфорта

В соцсетях появляется все больше постов от владельцев очков смешанной реальности Vision Pro, которые возвращают свои устройства обратно в магазин. Apple позволяет вернуть любой товар в течение 14 дней с момента покупки.
Дискомфорт при использовании — одна из главных причин возврата. По словам пользователей, гарнитура вызывает у них головную боль и укачивание. Они также жалуются на перевес со стороны лица и покраснение глаз, о чем владельцы других VR-очков рассказывали и раньше.
«Несмотря на то что использование [Vision Pro] казалось волшебным, как я и рассчитывал, их было просто слишком неудобно носить даже в течение коротких периодов времени — как из‑за веса, так и из‑за конструкции ремешка. Я хотел ими воспользоваться, но боялся надевать», — поделился менеджер по продукции The Verge Паркер Ортолани.
Покупатели отмечают, что у Vision Pro недостаточно производительности при такой цене. Пользователь X написал, что «опыт кодирования его не убедил», а проблемы с фокусировкой вызывают головную боль. «Если я не использую это продуктивно, если меня это не удовлетворяет как развлекательный продукт, если на нем недостаточно игр, я просто не могу найти оправдание покупке», — написал один из пользователей Reddit.
Многие из тех, кто заявил, что вернет устройство, также отметили, что хотели бы попробовать Vision Pro второго поколения. Другие подчеркнули, что проблема заключалась не столько в самой технологии, сколько в отсутствии удобного приложения или комфорта. Сколько устройств действительно уже вернули после покупки, неизвестно.
Накануне Марк Цукерберг поделился своим мнением о Vision Pro: шлем Quest от Meta* «во многом лучше как продукт». Первым, на чем акцентировал внимание бизнесмен, стала цена — 500 долларов за Quest против 3500 за Vision Pro. Следом он прошелся по техническим характеристикам и комфорту использования.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.