Цукерберг все же позволил себе два комплимента в адрес Vision Pro. Он признал, что отслеживание взгляда — «это действительно хорошо», и добавил, что аналогичная функция была в более ранних версиях Quest, а теперь ее вернут в будущие модели. Он также сказал, что Vision Pro имеет более высокое разрешение, чем Quest, но жертвовать комфортом и эргономикой ради этого не следовало.