Марк Цукерберг опробовал очки смешанной реальности Apple Vision Pro и ему не понравилось. Основатель Meta* пришел к выводу, что его шлем Quest «во многом лучше как продукт».
Бизнесмен полагает, что от очков Vision Pro «ожидали более высокого качества, просто потому что это Apple и стоит продукт на 3000 долларов больше». «Честно говоря, к моему собственному удивлению, Quest на порядок превосходит их в большинстве сценариев, для которых подобные шлемы и предназначены, — с учетом разницы в цене», — сказал Цукерберг в своем видео из соцсетей.
Первое, на чем акцентировал внимание Цукерберг, стала цена — 500 долларов за Quest против 3500 за Vision Pro. Следом предприниматель заявил, что Quest обладает более ярким экраном и широким полем зрения, весит на 120 грамм меньше, не размывает изображение и не нуждается в проводах, что в совокупности делает шлем «намного удобнее».
Цукерберг все же позволил себе два комплимента в адрес Vision Pro. Он признал, что отслеживание взгляда — «это действительно хорошо», и добавил, что аналогичная функция была в более ранних версиях Quest, а теперь ее вернут в будущие модели. Он также сказал, что Vision Pro имеет более высокое разрешение, чем Quest, но жертвовать комфортом и эргономикой ради этого не следовало.
Основатель Meta понадеялся, что его компания станет лидером на рынке устройств следующего поколения, как когда‑то ими стали Microsoft и Apple.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.