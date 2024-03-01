«Отменяйте все планы, включая секс»: зрители делятся первыми впечатлениями о «Дюне-2»

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«Не могу не согласиться, сцена пробирает до костей. Я слежу за Тимми с 2017 года и вижу перед своими глазами становление актера, которое случается раз в поколение. Наблюдать, как он несет на себе этот огромный фильм в этой конкретной сцене и во всем третьем акте… Я очень сильно горжусь им»