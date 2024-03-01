«Отменяйте все планы, включая секс»: зрители делятся первыми впечатлениями о «Дюне-2»

Сегодня в 17:59
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»/Warner Bros. Studio

Зрители впервые увидел сиквел «Дюны» от Дени Вильнева в кинотеатрах и бросились делиться впечатлениями в соцсетях. Они хвалят постановку, эффекты, игру актеров, музыку Ханса Циммера и призывают смотреть фильм в IMAX.

Перед тем как узнать их мнение, можно прочитать подборку отзывов от кинокритиков, которую собирала «Афиша Daily». «Дюну: Часть вторую» за рубежом также успел посмотреть кинокритик Евгений Ткачев: прочитайте его рецензию, но будьте аккуратны — она со спойлерами. В этом материале спойлеров не будет, только эмоции.

Фото из кинозалов и мемы о первых зрителях

Фанаты франшизы попали на сеансы «Части второй» одними из первых и активно делились снимками из кинозалов, а некоторые даже записали отрывки из фильма. Не каждый пользователь одобрил такое поведение: «Почему вам, засранцам, так сложно убрать телефон во время показа?» — возмутился в ответ один из них, собрав 8 тыс. лайков. Автору фотографии пришлось закрыть аккаунт, чтобы укрыться от массового негодования.

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© Фото: @dunendaya/X
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«Взял выходной на работе, чтобы увидеть „Дюну-2“ одним из первых»

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«[Покупатели билетов] на „Дюну -2“ в 3 часа утра, вы пришибленные»

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«Я [смотрю „Дюну-2“] в IMAX каждый день в течение следующих четырех недель»

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«Я [сделаю так], если кто‑нибудь создать шумок во время сеанса».

Пол Атрейдес: «Молчать»

Сцены, которые запомнились больше всего

Зрители сиквела не только поделились общим впечатлением о фильме, но и отметили некоторые сцены, которые доводили их «до трясучки». Одну из них ведет исполнитель главной роли Тимоти Шаламе — и за нее пользователи пророчат актеру номинации на крупные награды, в том числе «Оскар».

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«Эта сцена… Если вы видели, то понимаете. Все еще трясет»

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«У меня была пара дней, чтобы прожить с этим, и все же… величайшая сцена, которую я когда‑либо видел в кино. Я могу смотреть ее сутками»

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«Такое случается редко, но бывают моменты в кино, когда актер находится на пике своих возможностей и может умело и убедительно нести на своих плечах целую сцену, заставляя других актеров и зрителей поддаться контролю через экран. Это был его момент»

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«Не могу не согласиться, сцена пробирает до костей. Я слежу за Тимми с 2017 года и вижу перед своими глазами становление актера, которое случается раз в поколение. Наблюдать, как он несет на себе этот огромный фильм в этой конкретной сцене и во всем третьем акте… Я очень сильно горжусь им»

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«Эта сцена прокручивается в моей голове уже час, и я не думаю, что до этой сцены по-настоящему осознавал весь потенциал актерских способностей Тимоти. Он становится легендой»

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«Эта сцена заслуживает маленькой золотой статуи для Тимми. Он действительно хорош во многих вещах, но эта сцена просто потрясающая»

Не остались без внимания Остин Батлер и Зендая, сыгравшие Фейд-Рауту и Чани, а также остальные актеры в фильме.

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«Не слишком ли рано начинать кампанию за следующий „Оскар“ для Остина Батлера как номинанта на лучшую мужскую роль второго плана?»

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«Остин Батлер за роль Фейд-Рауты войдет в историю как актер с большой буквы, детка»

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«Можно мне подойти и посмотреть на вас вот так?»

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«Зендая в роли Чани по-настоящему великолепна. Стремление быть моральным компасом для своего возлюбленного и обязанность бороться за своего лидера создали в ее героине этот душераздирающий конфликт, и Зендая прекрасно его передала»

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«Было бы круто, если бы они получили „Оскар“»

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«Хвалы в адрес определенных актеров во второй части „Дюны“ будет и так много, но этих четверых мне хотелось бы выделить особенно, потому что они внесли очень многое в свои роли. Второстепенные персонажи, чье влияние было действительно ощутимо благодаря их фантастической игре и замечательному сценарию»

Вильнев — гений

Похвалили и режиссера, сумевшего передать масштабность событий и хореографию поединков. Его плоклонники удивлялись, как Вильневу удалось снять настолько хорошую картину «всего» за 190 млн долларов, в то время как другие постановщики за бóльшие деньги умудряются проваливать свои работы. Музыка Ханса Циммера как всегда оказалась к месту.

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«Только что посмотрел „Дюну-2“ в IMAX. Буквально один из самых величайших фильмов, которые я когда‑либо видел в своей жизни. Как сиквел он был так же хорош, как вторая часть „Крестного отца“. Актерская игра, сюжет, спецэффекты, ритм и его течение превосходно гениальны. Не могу дождаться третьей части. И обязательно посмотрите „Дюну-2“ сейчас. Послушайте, отмените все планы, включая секс, и смотрите немедленно. Пожалуйста»

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«Я до сих пор не понимаю, как этот фильм стоил „всего“ 190 млн [долларов]. Или, может быть, мы просто отвыкли от хорошо снятых блокбастеров»

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«„Дюна: Часть вторая“ была настолько хороша, что впоследствии я впал в депрессию, осознав, что фильм нельзя будет смотреть в формате IMAX до конца моей жизни. Нужно сделать так, чтобы хотя бы несколько кинотеатров постоянно показывали картину во благо человечества»

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«„Дюна-2“ показала один из лучших поединков один на один, которые я видел. Невероятная постановка»

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«Момент, на котором Ханс Циммер делает прожарку»

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«Представьте, это ваша фильмография»

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«Если „Дюна“ соберет миллиард, то появится надежда, что таких масштабных сайфаев будет становиться больше — вместо надоевшим всем супергеройских кинокомиксов», — уверен Ткачев. Впрочем, критик, как и некоторые зрители, заметили недочеты и переосмысления в сиквеле, но общему впечатлению от зрелища они почти не мешают.

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