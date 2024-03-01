«Отменяйте все планы, включая секс»: зрители делятся первыми впечатлениями о «Дюне-2»

Зрители впервые увидел сиквел «Дюны» от Дени Вильнева в кинотеатрах и бросились делиться впечатлениями в соцсетях. Они хвалят постановку, эффекты, игру актеров, музыку Ханса Циммера и призывают смотреть фильм в IMAX.
Перед тем как узнать их мнение, можно прочитать подборку отзывов от кинокритиков, которую собирала «Афиша Daily». «Дюну: Часть вторую» за рубежом также успел посмотреть кинокритик Евгений Ткачев: прочитайте его рецензию, но будьте аккуратны — она со спойлерами. В этом материале спойлеров не будет, только эмоции.
Фото из кинозалов и мемы о первых зрителях
Фанаты франшизы попали на сеансы «Части второй» одними из первых и активно делились снимками из кинозалов, а некоторые даже записали отрывки из фильма. Не каждый пользователь одобрил такое поведение: «Почему вам, засранцам, так сложно убрать телефон во время показа?» — возмутился в ответ один из них, собрав 8 тыс. лайков. Автору фотографии пришлось закрыть аккаунт, чтобы укрыться от массового негодования.
«Взял выходной на работе, чтобы увидеть „Дюну-2“ одним из первых»
«[Покупатели билетов] на „Дюну -2“ в 3 часа утра, вы пришибленные»
«Я [смотрю „Дюну-2“] в IMAX каждый день в течение следующих четырех недель»
«Я [сделаю так], если кто‑нибудь создать шумок во время сеанса».
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Пол Атрейдес: «Молчать»
Сцены, которые запомнились больше всего
Зрители сиквела не только поделились общим впечатлением о фильме, но и отметили некоторые сцены, которые доводили их «до трясучки». Одну из них ведет исполнитель главной роли Тимоти Шаламе — и за нее пользователи пророчат актеру номинации на крупные награды, в том числе «Оскар».
«Эта сцена… Если вы видели, то понимаете. Все еще трясет»
«У меня была пара дней, чтобы прожить с этим, и все же… величайшая сцена, которую я когда‑либо видел в кино. Я могу смотреть ее сутками»
«Такое случается редко, но бывают моменты в кино, когда актер находится на пике своих возможностей и может умело и убедительно нести на своих плечах целую сцену, заставляя других актеров и зрителей поддаться контролю через экран. Это был его момент»
«Не могу не согласиться, сцена пробирает до костей. Я слежу за Тимми с 2017 года и вижу перед своими глазами становление актера, которое случается раз в поколение. Наблюдать, как он несет на себе этот огромный фильм в этой конкретной сцене и во всем третьем акте… Я очень сильно горжусь им»
«Эта сцена прокручивается в моей голове уже час, и я не думаю, что до этой сцены по-настоящему осознавал весь потенциал актерских способностей Тимоти. Он становится легендой»
«Эта сцена заслуживает маленькой золотой статуи для Тимми. Он действительно хорош во многих вещах, но эта сцена просто потрясающая»
Не остались без внимания Остин Батлер и Зендая, сыгравшие Фейд-Рауту и Чани, а также остальные актеры в фильме.
«Не слишком ли рано начинать кампанию за следующий „Оскар“ для Остина Батлера как номинанта на лучшую мужскую роль второго плана?»
«Остин Батлер за роль Фейд-Рауты войдет в историю как актер с большой буквы, детка»
«Можно мне подойти и посмотреть на вас вот так?»
«Зендая в роли Чани по-настоящему великолепна. Стремление быть моральным компасом для своего возлюбленного и обязанность бороться за своего лидера создали в ее героине этот душераздирающий конфликт, и Зендая прекрасно его передала»
«Было бы круто, если бы они получили „Оскар“»
«Хвалы в адрес определенных актеров во второй части „Дюны“ будет и так много, но этих четверых мне хотелось бы выделить особенно, потому что они внесли очень многое в свои роли. Второстепенные персонажи, чье влияние было действительно ощутимо благодаря их фантастической игре и замечательному сценарию»
Вильнев — гений
Похвалили и режиссера, сумевшего передать масштабность событий и хореографию поединков. Его плоклонники удивлялись, как Вильневу удалось снять настолько хорошую картину «всего» за 190 млн долларов, в то время как другие постановщики за бóльшие деньги умудряются проваливать свои работы. Музыка Ханса Циммера как всегда оказалась к месту.
«Только что посмотрел „Дюну-2“ в IMAX. Буквально один из самых величайших фильмов, которые я когда‑либо видел в своей жизни. Как сиквел он был так же хорош, как вторая часть „Крестного отца“. Актерская игра, сюжет, спецэффекты, ритм и его течение превосходно гениальны. Не могу дождаться третьей части. И обязательно посмотрите „Дюну-2“ сейчас. Послушайте, отмените все планы, включая секс, и смотрите немедленно. Пожалуйста»
«Я до сих пор не понимаю, как этот фильм стоил „всего“ 190 млн [долларов]. Или, может быть, мы просто отвыкли от хорошо снятых блокбастеров»
«„Дюна: Часть вторая“ была настолько хороша, что впоследствии я впал в депрессию, осознав, что фильм нельзя будет смотреть в формате IMAX до конца моей жизни. Нужно сделать так, чтобы хотя бы несколько кинотеатров постоянно показывали картину во благо человечества»
«„Дюна-2“ показала один из лучших поединков один на один, которые я видел. Невероятная постановка»
«Момент, на котором Ханс Циммер делает прожарку»
«Представьте, это ваша фильмография»
«Если „Дюна“ соберет миллиард, то появится надежда, что таких масштабных сайфаев будет становиться больше — вместо надоевшим всем супергеройских кинокомиксов», — уверен Ткачев. Впрочем, критик, как и некоторые зрители, заметили недочеты и переосмысления в сиквеле, но общему впечатлению от зрелища они почти не мешают.