Джеймс Ганн переименовал новый фильм о Супермене и показал первое фото костюма

Сегодня в 09:07
Фото: соцсети Джеймса Ганна

Грядущий фильм Джеймса Ганна «Супермен: Наследие» лишился подзаголовка. Об этом сообщил сам режиссер в своих соцсетях.

Постановщик также объявил о старте съемок фильма и показал первое фото костюма Супермена, который будет носить Дэвид Коренсвет. «Сегодня, 29 февраля, которое по случайному совпадению приходится на день рождения Супермена», — добавил Ганн.

© Фото: соцсети Джеймса Ганна

«Супермен: Наследие» станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии Супермена, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

«Он воплощение правды, справедливости и американского пути, руководствующийся человеческой добротой в мире, который считает доброту старомодной», — говорится в логлайне фильма.

Премьера фильма запланирована на июль 2025 года. Первый трейлер выйдет в этом году, но точной даты релиза не раскрывается.

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