Джеймс Ганн переименовал новый фильм о Супермене и показал первое фото костюма

Грядущий фильм Джеймса Ганна «Супермен: Наследие» лишился подзаголовка. Об этом сообщил сам режиссер в своих соцсетях.
Постановщик также объявил о старте съемок фильма и показал первое фото костюма Супермена, который будет носить Дэвид Коренсвет. «Сегодня, 29 февраля, которое по случайному совпадению приходится на день рождения Супермена», — добавил Ганн.
«Супермен: Наследие» станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии Супермена, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.
«Он воплощение правды, справедливости и американского пути, руководствующийся человеческой добротой в мире, который считает доброту старомодной», — говорится в логлайне фильма.
Премьера фильма запланирована на июль 2025 года. Первый трейлер выйдет в этом году, но точной даты релиза не раскрывается.