Первый трейлер фильма «Супермен: Наследие» выйдет в 2024 году

Ранее Ганн заявил, что ни один из предыдущих фильмов или сериалов по DC не войдет в канон киновселенной. «Это очень человеческое стремление — постоянно все понимать, но я думаю, что это нормально — быть в замешательстве относительно того, что происходит в DCU, поскольку никто еще не видел ничего из DCU», — добавил он.