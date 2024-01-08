Первый трейлер фильма «Супермен: Наследие» выйдет в 2024 году

Джеймс Ганн рассказал в своих соцсетях, что первый трейлер грядущего фильма «Супермен: Наследие» выйдет в 2024 году.
«Мы начнем снимать только в марте. Работа над сценарием велась уже давно и в основном закончена, за исключением запятой здесь и запятой там», — добавил режиссер.
Фанаты надеялись увидеть трейлер в конце 2023-го. Премьера фильма запланирована на июль 2025 года. Роль главного персонажа исполняет Дэвид Коренсвет («Карточный домик»).
Боевик станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии Супермена, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.
«Он воплощение правды, справедливости и американского пути, руководствующийся человеческой добротой в мире, который считает доброту старомодной», — говорится в логлайне фильма.
Ранее Ганн заявил, что ни один из предыдущих фильмов или сериалов по DC не войдет в канон киновселенной. «Это очень человеческое стремление — постоянно все понимать, но я думаю, что это нормально — быть в замешательстве относительно того, что происходит в DCU, поскольку никто еще не видел ничего из DCU», — добавил он.