Джеймс Ганн сделал фото с актерами фильма «Супермен: Наследие»

Джеймс Ганн опубликовал фото с актерами фильма «Супермен: Наследие». Режиссер поделился снимком в своих соцсетях.
Ганн рассказал, что актерская команда уже провела совместную читку сценария грядущего фильма. На фото можно увидеть Дэвида Коренсвета (в ленте — Кларк Кент), Рэйчел Броснахэну (Лоис Лейн), Николаса Холта (Лекс Лютор), Изабелу Мерседу (Девушка-ястреб), Эди Гатегу (Мистер Террифик), Нэйтана Филлиона (Зеленый Фонарь), Энтони Кэрригана (Метаморфо), Марию Габриелу де Фарию (Анжела Спика), Сару Сампайо (Ева Тешмахер), Скайлер Джизондо (Джимми Олсен) и Терренс Розмор (Отис).
«Супермен: Наследие» станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии Супермена, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.
Премьера фильма запланирована на июль 2025 года. Первый трейлер выйдет в этом году, но точной даты релиза не раскрывалось.