Джеймс Ганн сделал фото с актерами фильма «Супермен: Наследие»

«Супермен: Наследие» станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии Супермена, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

Премьера фильма запланирована на июль 2025 года. Первый трейлер выйдет в этом году, но точной даты релиза не раскрывалось.