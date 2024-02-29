Мультипликатор Гарри Бардин назвал хамством выход игрового ремейка «Летучего корабля»

Сегодня в 01:45
Кадр: YouTube

Российский художник-мультипликатор Гарри Бардин, автор анимационной картины «Летучий корабль», назвал хамством выход игрового ремейка его работы. Об этом сообщил портал News.ru.

Бардин рассказал, что с ним не обсудили создание художественного фильма. О создании ленты он узнал всего за несколько недель до премьеры — она запланирована на 7 марта.

«Мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», — заявил мультипликатор.

Он признался, что плохо относится к ремейкам, в особенности основанных на его фильмах. Стал бы кинематографист участвовать в работе над новым «Летучим кораблем», если бы узнал о нем ранее, Бардин не уточнил.

В декабре в сети появился трейлер фильма «Летучий корабль», срежиссированного Ильей Учителем. Роли в нем сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник.

Оригинальный «Летучиq корабль» вышел в 1979 году. 18-минутный мультфильм стал классикой советского кинематографа. Музыку для него написал Максим Дунаевский, а сценарий написал Алексей Симуков («Как один мужик двух генералов прокормил», «Аргонавты»).

Лента стала самой популярной работой режиссера Бардина, фильмография которого также включает «Адажио», «Чучу», «Конфликт», «Приключения Хомы» и другие анимационные проекты.

«Летучий корабль» стал не единственным анимационным шедевром, который получил игровую адаптацию в последнее время. В январе в прокат вышел фильм «Бременские музыканты» по мотивам мультфильма Инессы Ковалевской 1969 года.

В прошлом хитом кинопроката стала лента «Чебурашка», основанная на книге Эдуарда Успенского и мультфильме Романа Качанова. Алексей Учитель утверждал, что после успеха этого фильма в России запустили в разработку порядка 40 киносказок.

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