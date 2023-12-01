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Алексей Учитель заявил, что после успеха «Чебурашки» в России снимают 40 фильмов-сказок

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:04

Российский режиссер Алексей Учитель рассказал, что после успеха фильмов «Чебурашка», «Баба Яга спасает мир» и «По щучьему велению» в России стали снимать больше фильмов-сказок. Об этом написал «Коммерсант».

На конференции «Медиапространство-2023: контент будущего» Учитель отметил, что недавно в России «была мода на спортивное кино». Теперь же кинематографисты заинтересовались жанром сказки.

«Ничего плохого в этом нет, только не переросло бы это в то, что будут делать… Сейчас запущено 40 сказок в производстве. И в ближайшие несколько лет они выйдут. Вопрос в том, чтобы не перекормить», — заявил режиссер.

Он подчеркнул, что семейные фильмы непременно должны быть качественными, а не только масштабными и рассказывающими о «добром и вечном». Сам Учитель также работает в жанре сказки.

В марте 2024 года на экраны выйдет музыкальная фэнтези-картина «Летучий корабль» по мотивам одноименного советского мультфильма. Его созданием занимается студия режиссера «Рок». Режиссером ленты выступает его сын Илья, а сам Учитель стал продюсером проекта.

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