Вышел трейлер адаптации сказки «Летучий корабль»

В сети появился трейлер адаптации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. В прокате фильм стартует 7 марта.
По сюжету сказки и ленты царь хочет выдать дочь Забаву замуж за богатого Поля, но та хочет только по любви. Забава знакомится с простым матросом Иваном, а замужество с Полем откладывается. Иван строит летучий корабль, чтобы улететь подальше вместе с возлюбленной, но у его планов есть противники.
Главные роли сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник. Оператором картины стал Морад Абдель-Фаттах.
Накануне вышел финальный трейлер адаптации «Бременских музыкантов», которая появится в кинотеатрах 1 января.