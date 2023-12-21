Вышел трейлер адаптации сказки «Летучий корабль»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55
Фото: кадр с канала «Наше кино»/YouTube

В сети появился трейлер адаптации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. В прокате фильм стартует 7 марта.

По сюжету сказки и ленты царь хочет выдать дочь Забаву замуж за богатого Поля, но та хочет только по любви. Забава знакомится с простым матросом Иваном, а замужество с Полем откладывается. Иван строит летучий корабль, чтобы улететь подальше вместе с возлюбленной, но у его планов есть противники.

Главные роли сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник. Оператором картины стал Морад Абдель-Фаттах.

Накануне вышел финальный трейлер адаптации «Бременских музыкантов», которая появится в кинотеатрах 1 января.

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+