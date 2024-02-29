Эмма Коррин сыграет Кассандру Нову в «Дэдпуле и Росомахе»

Эмма Коррин («Корона») появится в фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщает Бюро по авторским правам США.
Актриса сыграла Кассандру Нову, которая, будучи бестелесным паразитом, попала в утробу матери Чарльза Ксавьера, где скопировала его ДНК и создала собственное тело.
О том, что персонаж появится в фильме, предположили поклонники, которые заметили загадочную лысую голову в трейлере «Дэдпула и Росомахи».
Подробности грядущего фильма не раскрываются, но из тизера стало известно, что Дэдпул встретится с Росомахой после того, как будет перемещен УВИ во времени для выполнения секретной миссии.
Ролик, который за сутки посмотрели 365 млн раз, открывается вечеринкой в честь дня рождения Уэйда Уилсона, где он говорит своим друзьям и близким: «Это были трудные годы, конечно, но я счастлив — и это благодаря каждому из вас. Я самый счастливый человек на свете». Как только он задувает свечи, на пороге появляются агенты УВИ.
«Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах 26 июля, спустя шесть лет после выхода второй части. К озвучке Дэдпула вернется официальный голос Рейнолдса — Петр Иващенко. А Джекмана в роли Росомахи озвучит Александр Рахленко.