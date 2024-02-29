Эмма Коррин сыграет Кассандру Нову в «Дэдпуле и Росомахе»

Ролик, который за сутки посмотрели 365 млн раз, открывается вечеринкой в честь дня рождения Уэйда Уилсона, где он говорит своим друзьям и близким: «Это были трудные годы, конечно, но я счастлив — и это благодаря каждому из вас. Я самый счастливый человек на свете». Как только он задувает свечи, на пороге появляются агенты УВИ.