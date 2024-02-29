Главреда «Новой газеты» Сергея Соколова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Перовский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Российской армии. Об этом сообщил «Интерфакс».
Суд выявил правонарушение в публикации в телеграм-канале издания под названием «Ничьи мальчики». В ней обнаружили «признаки дискредитации специальной военной операции на территории Украины».
Пост с таким названием найти не удалось. Однако у «Новой газеты» есть текст и фильм с этим же названием, в них рассказывается о солдатах-контрактниках, которые выросли без родителей.
В ходе заседания защита Соколова ходатайствовала о переносе суда, вызове на слушание экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова* и назначении лингвистической экспертизы текста. Суд отклонил все ходатайства.
Сергея Соколова задержали утром 29 февраля в Москве. Сотрудники Центра «Э» доставили его в отдел полиции, где журналисту вручили протокол о дискредитации ВС РФ.
Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. Он сменил Дмитрия Муратова, который покинул пост на время разбирательства о включении его в реестр иноагентов.
В сентябре 2022 года суд аннулировал лицензию «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты». В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа», созданную бывшими сотрудниками издания и зарегистрированную в Латвии.
* Дмитрий Муратов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.