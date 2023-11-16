Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Соколов. Ранее он был замом и шеф-редактором

Лауреат Нобелевской премии Муратов временно покинул пост главреда «Новой газеты» в начале сентября, его обязанности перешли Соколову. Такое решение он принял, после того как Минюст РФ признал его иностранным агентом. Журналист не согласился со своим статусом и подал в суд.