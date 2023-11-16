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Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Соколов. Ранее он был замом и шеф-редактором

Рустам Абдуллин
Вчера в 18:55

Главным редактором «Новой газеты» избрали Сергея Соколова, ранее занимавшего пост заместителя и шеф-редактора. Дмитрий Муратов* свою кандидатуру не выдвигал, сообщается в телеграм-канале издания.

Выборы главреда были запланированы. Среди кандидатов был только Соколов: 79 сотрудников из 84, имеющих право на голос, поддержали его, пятеро воздержались.

Соколов пробудет главредом «Новой газеты» на протяжении двух лет, а Муратов останется в качестве издателя. Также редакция выбрала себе нового омбудсмена — им стала заместитель главреда Ольга Боброва.

Лауреат Нобелевской премии Муратов временно покинул пост главреда «Новой газеты» в начале сентября, его обязанности перешли Соколову. Такое решение он принял, после того как Минюст РФ признал его иностранным агентом. Журналист не согласился со своим статусом и подал в суд.

* Дмитрий Муратов признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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