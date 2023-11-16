Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Соколов. Ранее он был замом и шеф-редактором

Главным редактором «Новой газеты» избрали Сергея Соколова, ранее занимавшего пост заместителя и шеф-редактора. Дмитрий Муратов* свою кандидатуру не выдвигал, сообщается в телеграм-канале издания.
Выборы главреда были запланированы. Среди кандидатов был только Соколов: 79 сотрудников из 84, имеющих право на голос, поддержали его, пятеро воздержались.
Соколов пробудет главредом «Новой газеты» на протяжении двух лет, а Муратов останется в качестве издателя. Также редакция выбрала себе нового омбудсмена — им стала заместитель главреда Ольга Боброва.
* Дмитрий Муратов признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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