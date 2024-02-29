В Москве задержали главреда «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов доставлен сотрудниками Центра «Э» в отдел полиции в Москве. Как сообщает издание, на него составят административный протокол о дискредитации Российской армии за одну из публикаций газеты.
О каком именно материале идет речь, не уточняется. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП Соколову грозит штраф до 200 тыс. рублей. Дело рассмотрят в Перовском суде, время заседания неизвестно.
Экспертизу по делу провел Главный радиочастотный центр, который подчиняется Роскомнадзору.
Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. Он сменил Дмитрия Муратова*, который покинул пост на время разбирательства о включении его в реестр иноагентов.
В сентябре 2022 года суд аннулировал лицензию «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты». В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа», созданную бывшими сотрудниками издания и зарегистрированную в Латвии.
* Дмитрий Муратов внесен Минюстом в реестр иноагентов.