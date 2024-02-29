Ребекка Фергюсон рассказала, как «идиотский» актер накричал на нее. В сети гадают, кто это мог быть

Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон рассказала в подкасте, что однажды на съемочной площадке ее коллега повел себя очень непрофессионально и накричал на нее. Она не назвала имени актера или актрисы и фильм, но пользователи принялись гадать, кто бы это мог быть.
«Я снималась в фильме с абсолютным идиотом в одной из главных ролей, и этот человек был таким неуверенным и злым, потому что он не мог снять сцены. Я чувствовала себя очень уязвимой и ощущала дискомфорт из‑за того, что на меня кричали, и я плакала, уходя со съемочной площадки. Этот партнер буквально посмотрел на меня перед всей командой и сказал: „Ты называешь себя актрисой? Это то, с чем мне приходится работать? Что это?“» — вспомнила Фергюсон.
Актриса отметила, что этот «абсолютный идиот» был первым номером в списке тех, кому звонят продюсеры, поэтому никто за нее не вступился. На следующий день Фергюсон сказала обидчику, что не собирается работать с ним на одной площадке, поэтому он «должен ********* [пойти прочь]», но вмешались продюсеры. Тогда она попросила, чтобы коллега стоял к ней спиной во время ее реплик и их взгляды не пересекались.
Хоть Фергюсон и не стала называть имени этого актера, она сразу исключила двоих — Хью Джекмана и Тома Круза, с которыми она снималась в «Величайшем шоумене» и «Миссии невыполнима». Ее коллега по «Гераклу» Дуэйн Джонсон написал, что хотел бы узнать имя «абсолютного идиота» и назвал актрису «своим ангелом-хранителем, посланным с небес на нашу съемочную площадку».
Тем временем пользователи зацепились за эту историю и стали предполагать, кто мог накричать на Фергюсон. Догадки пали на звезду «Оппенгеймера» Эмили Блант, с которой они вместе снялись в триллере «Девушка в поезде». Однако представитель Блант назвал актрис друзьями, между которыми «нет ничего, кроме любви».
Под подозрение пали все актеры, которые работали с Фергюсон. В соцсетях принялись искать ролики, которые подтвердили бы натянутые отношения актрисы с исполнителями главных ролей. Так, между Фергюсон и Блант, как кажется, действительно не было конфликта, судя по закадровым съемкам.
«Сыщики» обнаружили запись ток-шоу, где Фергюсон и Юэн МакГрегор (они снимались в фэнтези «Доктор Сон») вместе шутят и обмениваются обувью, поэтому допустили, что звезда «На игле» актрису не обижал. Да и сами пользователи слабо представляют, чтобы актер был недобр к кому‑либо.
Следующей догадкой юзеров стал коллега по хоррору «Живое» Джейк Джилленхол. Но и тут намеков на отторжение не нашлось: вместе с ним Фергюсон веселилась на интервью и пранковала журналиста из Германии. Комментаторы при этом сочли пранк одним из тех, которые «погружают в депрессию на десятилетия».
Однако юзеры вспомнили, что говорил Джилленхол во время интервью для продвижения «Живого». Он сетовал, что в нынешнее время «каждый решил возомнить из себя актера».
Фергюсон снималась с Майклом Фассбендером в триллере «Снеговик», где тот сыграл главную роль. Пользователи обратили внимание, что ранее бывшая возлюбленная обвиняла актера в абьюзе. Однажды, по ее словам, во время ужина с друзьями в ресторане Фассбендер разозлился на девушку из‑за бывшего парня, который подошел к их столику поздороваться.
«Хотелось бы, чтобы она назвала его имя [Фассбендера] и пристыдила, чтобы все поняли, с каким жалким человеком они работают, но если она напугана, то это [молчание] объяснимо», — написала пользовательница.
Поиски обидчика Фергюсон превратились в мем.
«Мы с ребятами идем выяснять, кто проявил неуважение к Ребекке Фергюсон».
«Прямой эфир расследования дела о накричавшем на Ребекку Фергюсон».
«Звоню ему, чтобы выяснить, кто накричал на Ребекку Фергюсон».
«Реальные кадры Ребекки Фергюсон, следящей за драмой в твиттере».
Еще одной горячей темой для обсуждений в соцсетях стала выставка о Вилли Вонке в Шотландии. Посетители назвали праздник абсолютным безобразием, пожаловались на то, что мероприятие довело детей до слез, и вызвали полицию, чтобы потребовать деньги назад.