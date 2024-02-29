Ребекка Фергюсон рассказала, как «идиотский» актер накричал на нее. В сети гадают, кто это мог быть

«Я снималась в фильме с абсолютным идиотом в одной из главных ролей, и этот человек был таким неуверенным и злым, потому что он не мог снять сцены. Я чувствовала себя очень уязвимой и ощущала дискомфорт из‑за того, что на меня кричали, и я плакала, уходя со съемочной площадки. Этот партнер буквально посмотрел на меня перед всей командой и сказал: „Ты называешь себя актрисой? Это то, с чем мне приходится работать? Что это?“» — вспомнила Фергюсон.