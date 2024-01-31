«Все сорвалось»: режиссер рассказал, как поведение Джейка Джилленхола привело к отмене съемок фильма

Сценарист и режиссер Томас Бидеген рассказал, как поведение актера Джейка Джиллехола на протяжении четырех дней сорвало съемки фильма с бюджетом 26 млн долларов. Автор невыпущенной картины поделился событиями тех дней с французским журналом Technikart.
Бидеген задумал экранизировать одну из книг Изабель Отиссье. По сюжету пара терпит кораблекрушение возле затерянного острова у побережья Чили, пытается пережить голод, холод и бушующую стихию. Когда с постановщиком связался Джилленхол по другому вопросу, он заодно отправил тому сценарий ленты под названием «Внезапно», и актеру понравилось. Более года сценарий переписывали под Джилленхола, тот даже стал одним из продюсеров проекта и пригласил на еще одну главную роль Ванессу Кирби.
По прибытие в Исландии, где запланированы съемки, Джилленхол попросил «не красную и не белую» машину, отказался ехать в Рейкьявик и отправился в шестичасовую поездку с драматургом и лауреатом Пулитцеровской премии Дэвидом Линдси-Абэром. Актер казался отстраненным и никогда не снимал маску, сильно беспокоясь из‑за COVID-19, вспомнил Бидеген. Тот попросил режиссера на разговор и говорил отстраненные вещи: «Все здесь чрезвычайно талантливы, но нам придется поработать. И сохраняйте непредвзятость. С Дэвидом мы рассмотрели множество изменений [в сценарии]».
Во время читки сценария Джилленхол и Кирби «читали свои диалоги иронично», изображая скунса Пепе ле Пью из мультфильмов Warner Bros., хотя сцена была любовной и не предполагала подобного. «Это было немного унизительно, но я успокаиваю себя, что, возможно, между ними еще сохранилось стеснение, им нужно привыкнуть к друг другу», — рассказал Бидеген.
Из‑за небольшой путаницы со временем Джилленхол вышел из себя, потому что не знал, будет ли встреча в 9.30 или в 10.00 утра. На месте съемок, пляже с черным песком, актер выразил недовольство — природа недостаточно угрожающая, горы недостаточно высокие. По задумке на этой локации должна быть китобойная база, но актеру это не понравилось — и сценарий переписали. Джилленхол постоянно спрашивал, о чем на самом деле фильм, на что Бидеген ответил: «Это конец света, и, возможно, любовь сможет нас спасти». Во время ссоры актер пригрозил уходом, но под конец дня прислал постановщику сообщение со словами «Я тебя обожаю».
Утром следующего дня Джилленхол вышел на прогулку и встретил кобылу. Вернувшись, он заговорил о единении с природой, которое он почувствовал в тот момент, и предложил сосредоточить фильм на любви к природе, а затем слушал речь Греты Тунберг под рок-музыку на протяжении 15 минут. Во время этого он плакал и говорил: «Я плачу, я плачу, это настоящие слезы».
Тем временем Кирби настаивала, что персонаж Джилленхола должен умереть в конце, а фильм — стать феминистским, потому что он, по ее мнению, недостаточно современный. Актриса отказывалась играть концовку, а режиссер и сценарист чувствовали себя музыкантами на «Титанике».
На четвертый день съемок Бидеген пригласил всех посмотреть на величественные пейзажи Исландии. Неожиданно Джилленхол решил искупаться в Атлантическом океане, где вода все еще была холодной. На протяжении дня он был то воодушевлен и работал, то вновь пытался найти смысл и правду фильма. Под вечер актера вывел из себя визит строителей для постройки муляжа китобойной базы, он велел им спать в машинах, боясь заразиться коронавирусом.
Джилленхол кричал, требовал показать планы строительства, называл всех некомпетентными и наконец заявил, что уйдет из проекта. Тогда Бидеген ответил ему: «Давай». В итоге бюджет «улетел», продюсеры свернули проект.
По словам Бидегена, несколько недель спустя Кирби связалась режиссером и предложила выкупить сценарий, чтобы снять фильм вместе с Джилленхолом под другим руководством. Продюсеры наотрез отказались: «Никогда в жизни, мы их бесим, ты перепишешь на французском, а мы будем снимать с прекрасными французскими актерами».
Фильм в итоге вышел в декабре 2023 года под названием «Остров изгоев». Главные роли в нем исполнили французские актеры Жиль Лелуш и Мелани Тьерри.