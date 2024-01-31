«Все сорвалось»: режиссер рассказал, как поведение Джейка Джилленхола привело к отмене съемок фильма

Из‑за небольшой путаницы со временем Джилленхол вышел из себя, потому что не знал, будет ли встреча в 9.30 или в 10.00 утра. На месте съемок, пляже с черным песком, актер выразил недовольство — природа недостаточно угрожающая, горы недостаточно высокие. По задумке на этой локации должна быть китобойная база, но актеру это не понравилось — и сценарий переписали. Джилленхол постоянно спрашивал, о чем на самом деле фильм, на что Бидеген ответил: «Это конец света, и, возможно, любовь сможет нас спасти». Во время ссоры актер пригрозил уходом, но под конец дня прислал постановщику сообщение со словами «Я тебя обожаю».