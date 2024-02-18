Ресторан Futurist и «Практика» представили гастросет к петербургским гастролям театра

Дальневосточный гребешок с соусом ромеско и маринованной тапиокой скрывает за чистотой вкусов неожиданный авторский взгляд, этим он похож на спектакль о взрослении «Хорошо, что я такой». Севиче из лосося с авокадо и чили-дрессингом такой же яркий и неординарный, как и танцевальная постановка «Наедине с собой» от команды уличного танца Jack’s Garret.