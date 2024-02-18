Ресторан Futurist и «Практика» представили гастросет к петербургским гастролям театра

«Афиша» проведет в Петербурге гастроли московского современного театра «Практика». С 26 февраля по 10 марта на площадке Левашовского хлебозавода театр представит пять знаковых постановок.
Для гастролей выбрали спектакли, отражающие многообразие жанров в репертуаре «Практики» — драматические, пластические и поэтические, для взрослой и детской аудитории. Всего будет 13 показов, посмотреть расписание и купить билеты можно на «Афише».
Жанровое разнообразие театра вдохновило ресторатора и шефа Futurist Алексея Алексеева на food-art-проект — он создал гастрономический сет «Практика вкусов», в котором каждое блюдо посвящено одной из постановок.
Дальневосточный гребешок с соусом ромеско и маринованной тапиокой скрывает за чистотой вкусов неожиданный авторский взгляд, этим он похож на спектакль о взрослении «Хорошо, что я такой». Севиче из лосося с авокадо и чили-дрессингом такой же яркий и неординарный, как и танцевальная постановка «Наедине с собой» от команды уличного танца Jack’s Garret.
Краб-кейк с жареным романо и соусом саке вдохновлен «Наташиной мечтой» — тремя девичьими монологами о любви. Томленая говяжья шея с картофельным пюре и кимчи посвящена спектаклю «БродскийМаяковскийБлок». Ганаш из белого шоколада с малиной, лесными ягодами и эстрагоном — десерт родом из Франции, как и история из постановки «Семейная пекарня».
Попробовать «Практику вкусов» можно будет с 20 февраля по 10 марта в ресторане Futurist на улице Барочной, дом 6. Стоимость сета — 3900 рублей.