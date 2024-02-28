В кинотеатрах покажут ленты «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» в 4K

В кинотеатрах РФ покажут отреставрированные ленты Леонида Гайдая и Владимира Меньшова, сообщает ТАСС. «Мосфильм» покадрово восстановил и улучшил до формата 4K фильмы «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».