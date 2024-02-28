В кинотеатрах покажут ленты «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» в 4K

Вчера в 20:57
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В кинотеатрах РФ покажут отреставрированные ленты Леонида Гайдая и Владимира Меньшова, сообщает ТАСС. «Мосфильм» покадрово восстановил и улучшил до формата 4K фильмы «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Комедия Гайдая появится на больших экранах современной России впервые, а работы Меньшикова — повторно. Генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберт Гндолян заявил, что эти три фильма выбрали из‑за интереса со стороны аудитории, принявшей участие в специальном опросе.

Когда фильмы выйдут в прокат, не уточняется. Ранее в повторный прокат выходили фильмы: «Асса», «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!».

Накануне стало известно, что ТНТ намерен снять новогодний ремейк «Бриллиантовой руки» вслед за «Иван Васильевич меняет профессию». над ним будут работать авторы комедий «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» Миша Семичев и Роман Ким.

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