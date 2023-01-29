Он слишком много знал: гению советской комедии Леониду Гайдаю 100 лет

В одной из лучших сцен одного из лучших его фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» (1978), когда обалдевший самодержец мечется по малогабаритной квартире инженера Тимофеева и в результате присаживается точнехонько на магнитофон, взрывающийся Высоцким, всего пары куплетов «Моей цыганской» не хватило до момента, как с экрана прозвучали бы принципиальные для творческого метода Гайдая слова: «И ни церковь, и ни кабак — ничего не свято!» О том, как он может расправиться с кабаком, надолго запомнили все участники (и сидящие перед экраном миллионы свидетелей) инцидента под кодовым названием «Операция „Дичь“» в ресторане «Плакучая ива» или банкета в палатах Ивана Грозного. А что касается религии… Когда Геша Козодоев аки посуху вышагивает с трусами-хоругвями за мальчуганом, которого щеголеватый контрабандист-манекенщик (при этом носящий нательный крестик) принял за Спасителя, дыхание совершенно нешуточно перехватывает одновременно от хохота, слез и какого‑то надмирного восторга. Так — и над такими вещами — до Гайдая смеялся, пожалуй, только Бунюэль. Да и в сугубо отечественном контексте под холодную руку попадали не только однозначно нелепые генсековские поцелуи; дорогого стоит хотя бы симоновское «Жди меня», обращенное Якиным-Пуговкиным к очередной фаворитке. И уж совсем «психоделично» (по определению Добротворского) выглядит фрагмент из «Не может быть!» (1975), когда не кто иной, как Олег Даль в роли потревоженного шумом в коммунальном коридоре любовника с непередаваемой интонацией, срываясь в панический полушепот, произносит: «Вы слышите?.. Грохочут… Сапоги!»