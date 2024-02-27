ТНТ снимет новогодний ремейк «Бриллиантовой руки»

ТНТ решил снять еще один новогодний ремейк советского классического фильма. На этот раз телеканал будет переосмыслять «Бриллиантовую руку» Леонида Гайдая, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сюжет ремейка пока не раскрывается. Известно, что над ним будут работать авторы комедий «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» Миша Семичев и Роман Ким.
Они пообещали, что в фильме будет множество звезд в самых неожиданных образах. Релиз ремейка запланирован на Новый год.
В январе стало известно, что аудитория новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё» в эфире ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск» составила 42,5 млн человек.
По сюжету фильма «Иван Васильевич меняет всё» Шурик пробует вернуть Ивана Грозного домой с помощью машины времени. Однако аппарат работает с помощью «коварного VPN» и постоянно переносит героев в разные периоды и страны, где они случайно или намеренно меняют прошлое.
За несколько дней до премьеры комедии телеканал решил переснять часть сцен. После этого из ленты пропали сцены с Филиппом Киркоровым (его заменили на Никиту Кологривого) и с Anna Asti (ее роль исполнила Клава Кока).